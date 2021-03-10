لطيفة بنت محمد بن راشد تفوز بجائزة "السيدة العربية الأولى"... صورة وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي، إنها "منحت الجائزة للشيخة لطيفة، تقديرا للدور الذي تضطلع به في النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، ولإسهاماتها في دعم مبادرات ثقافية مبتكرة من شأنها إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي".

بدورها، قدمت الشيخة لطيفة، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" شكرها لهيئة المرأة العربية.

كما وجهت شكرها لوالدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، مؤكدة أنه "داعمها الأول في حياتها ومسيرتها المهنية".

يذكر أن جائزة "السيدة العربية الأولى"، التي أطلقتها جامعة الدول العربية في عام 2004، تمنح كل 4 سنوات لإحدى القيادات النسائية العربية رفيعة المستوى، تقديرا لإسهاماتهن الكبيرة في دعم العمل التنموي والإنساني والإبداعي لخدمة المجتمعات العربية والارتقاء بها.