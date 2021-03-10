الحكومة السودانية تكشفت تفاصيل لقاء حمدوك وابن سلمان في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن "رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بحث مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث جذور الإرهاب والفقر".

​من جانبه، قال وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، إن "هذه الزيارة بداية طيبة لمرحلة جديدة في العلاقات مع المنطقة بقيادة المملكة".

​أما وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني فقد قال إن "لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤسس لفصل جديد في العلاقة بين البلدين".

​وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره".

ووصل رئيس الوزراء السوداني على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى الرياض في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية لمدة يومين. ويضم الوفد السوداني الحكومي كلا من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمال والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.