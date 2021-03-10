شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط منصات إطلاق صواريخ فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، منصات إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة متطورة فى قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط منصتين اثنتين لإطلاق الصواريخ بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة، مبينة أن العملية جاءت بالتنسيق ومشاركة قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات لواء مغاوير القيادة والفوج الأول.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين بالإضافة إلى مقذوف حربى فى منطقة أبو دلاية فى الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة ب‍الأنبار، مشيرا إلى تدمير المواد من قبل الجهد الهندسى للقيادة والمرافق للقوة المنفذة.

وفى سياق متصل نفذت قوات الجيش العراقى وهيئة الحشد الشعبى، اليوم الأربعاء، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة نينوى شمال العراق.

وقال بيان مشترك للقوات والحشد، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوة من اللوائين 53 و21 فى الحشد والجيش نفذت عملية أمنية انطلاقا من جبال شرق تلعفر ووصولا إلى جبال الخان وشيخ إبراهيم والمحلبية لملاحقة فلول تنظيم داعـش الإرهابى.



وأكد البيان أن العملية أجريت وفقا لمعلومات استخباراتية وردت للقوات المشتركة تفيد بوجود تحرك للدواعش فى تلك المنطقة.