مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يبحث مع مسئول أممى ملف المفقودين فى البلاد

القاهرة - سامية سيد - بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السنى مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى ليبيا جورجيت جانجون، ملف المفقودين فى ليبيا وبالأخص المقابر الجماعية المكتشفة فى مدينة ترهونة.

وأكد الجانبان وفقا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء، أهمية التعاون بين السلطات الليبية والمنظمات المتخصصة للمساعدة فى التحقيقات للكشف عن مصير الضحايا ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم.

كما ناقشا برامج الفريق الأممى من أجل دعم ليبيا فى مجال الخدمات الأساسية والإنسانية العاجلة، و سبل التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتقديم مشاريع تخدم كافة المناطق.