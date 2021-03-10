رخصتك يا معلم !!!

الكويت - هبة التوبجي - منذ اعتماد وزارة التعليم لسلم رتب المعلمين ساد قلق كبير في وسط منسوبيها لعدم وضوح آلية تنفيذه آنذاك ، وعندما تم تسكين المعلمين على رتبهم الجديدة فرحين بهذا التغيير الذي ربما يشعرهم بانتمائهم لاعظم مهنة إذ بهم يتفاجؤون بربط علاوتهم السنوية التي كفِلها لهم النظام بما أسموه بالرخصة المهنية!!! في تحول عجيب ومنعطف خطير في العملية التعليمية برمتها حيث أصبح الاختبار النظري هو المعيار الأساسي الذي يحدد مدى استحقاق المعلم لعلاوته السنوية وانتقاله من رتبة إلى أخرى !!! بعيداً عن الميدان وتطبيقاته وما يقدمه المعلم في حجرة الصف!! وعوداً على بدء يجب على المعلم اجتياز اختباري الرخصة المهنية في التخصص والآخر في التربية حتى يحق له نيل الترقية أو العلاوة!!!

السعي وراء تطوير التعليم مطلب وغاية للقيادة الحكيمة وللوزراة ومنسوبيها لأن في تطوره نهضة شاملة تنعكس على كافة قطاعات الدولة لا سيما والتعليم يغذيها بمخرجاته ولكن التطوير الأخير جعل من مهنتة التعليم مهنة غير محببة ومنفرة كما جعل من التعليم بيئة غير جاذبة للكفاءات مستقبلاً كما أنه اجحف بحق السواد الأعظم من المعلمين الذين أبدوا استيائهم من وزارتهم لتجاهلها لأوضاعهم القائمة في المدارس والميدان التعليمي والتربوي حيث إن عددا كبيراً منهم أمضوا عقوداً من الزمن في تدريس مواد بخلاف تخصصاتهم الأكاديمية بل إن بعضهم يتنقل في تدريس مختلف المواد كجوكر مهم لأي قائد مدرسي وبخاصةٍ في أهم مراحل التعليم وهي المرحلة الابتدائية!! ناهيك عن معلم قضى ثلاثة أرباع خدمته التعليمية في تدريس مقرر معين فقط !! وآخرين وهم كثر ابتعدوا عن تخصصاتهم لسنوات طويلة لتفرغهم نظاما من أجل القيام بإحدى المهام الإدارية بالمدارس فكيف لمثل هؤلاء من اجتياز اختباري الرخصة؟!!!! وما زاد الطين بله أن اختبار التخصص الأكاديمي لا يشمل فقط المواد التي يقوم المعلَم بتدريسها بل يجب عليه الإلمام بتخصصه بشكل عام رغم اختلاف كفاءة التدريس في الجامعات والمحتوى العلمي لها !! والأدهى والأمر الجزء التربوي نظرا لتعدد نظرياته واختلاف مدارسه التي تتغير وتتبدل من حين لآخر خاصة ظل وجود شريحة من المعلمين غير التربويين !!! وهذا غيض من فيض من العقبات الأخرى التي تجعل اختبار الرخصة المهنية شرطا أشبه بالتعجيزي.

سيجعل هذا القرار الوزارة في حيرة من أمرها وفي موقف لا تحسد عليه ، لاسيما مع معلم حظي بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير ثم لم يتمكن من الحصول على الرخصة وكذلك الحال لمعلم متميز آخر لم يتمكن من اجتياز اختباري الرخصة أو أحدهما رغم كفاءته التعليمية وفق تقييم الأداء الوظيفي ( للقائد والمشرف) وكذلك جودة مخرجات ؟ !! وكيف سيكون موقف المعلم مع زملائه وطلابه والمجتمع المحلي عند سؤالهم له أو عنه ببساطة !! وين رخصتك يا معلم ؟!!! إذا كان الهدف الحقيقي هو تطوير التعليم فيجب تهيئة المناخ المناسب لأهم شريك في هذا التطوير وهو المعلم وتسخير كافة الجهود له ومساندته وليس وضع العقبات في طريقه حتى نحقق نهضة تعليمية حقيقة.

ختاماً كلي تفاءل بمعالي وزير التعليم في تقييم هذا القرار ودراسة كافة أبعاده وآثاره لاسيما وأن البديل سهل ويحقق كافة الأهداف بحيث يُمنح المعلم علاوته السنوية التي كفلها له النظام بحد أدنى وحد أعلى حسب الشروط والمعايير وبذلك نضمن تنافسية عاليه تنعكس على ثروتنا الحقيقة وهم النشء الذي نعتمد عليه في تحقيق رؤيتنا 2030 وبناء وطننا ومن رخصتك يا معلم.

#أكسجينيات : برغم من أن غاز الهيدروجين H2 قابل للانفجار وكذلك غاز الأكسجين O2 يساعد على الاشتعال ولكن مركبهما H2O الماء يستخدم في إطفاء الحريق، كذلك الحال يكون التغيير إيجابيا في أي منظومة متى ما حقق الاستقرار والطمأنينة .

كتبه : مفرح بن مانع الغامدي

@ksagh2030