السعودية توجه "اتهاما خطيرا" إلى إيران وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Mohammed Huwais
وأشار إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولاسيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أن إيران "لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حول العالم".
ودعا المندوب السعودي المجتمع الدولي إلى "وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية".