السعودية توجه "اتهاما خطيرا" إلى إيران وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Mohammed Huwais

وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "المملكة تعرضت مؤخرا لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران"، مضيفا أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران تؤدي لتعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي يدفع ثمنها في المقام الأول الشعب الإيراني، ولاسيما أقلية الأهواز التي تتعرض للمضايقة والتمييز المستمر مما له الأثر المباشر في عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أن إيران "لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية ضد الأقليات بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حول العالم".

ودعا المندوب السعودي المجتمع الدولي إلى "وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية".