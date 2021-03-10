شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد العمل لـ24 ساعة لأخذ لقاح «كورونا» في 3 مراكز صحية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تمديد أوقات العمل في 3 مراكز صحية بمدينة الرياض لأخذ لقاح كورونا ليصبح العمل فيها على مدار الـ24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، أنه ستتم إتاحة مواعيد إضافية في 3 مراكز وهي: مركز صحي الندوة، ومركز المصيف، ومركز الجزيرة.

وأشارت إلى أنه يمكن حجز موعد لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة قد شددت على أهمية تلقي اللقاح قائلة: “‏لتحقيق أمان صحي للمجتمع، بادر بأخذ اللقاح لنبني معًا المناعة المجتمعية ونعود سويًا للحياة الطبيعية، خذ الخطوة خذ اللقاح عبر تطبيق صحتي”.