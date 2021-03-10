شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن موعد استئناف تشغيل «قطار الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن موعد استئناف تشغيل قطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن موعد استئناف تشغيل القطار هو نهاية الشهر الجاري 31 مارس الموافق 18 شعبان الجاري.

وأضافت المصادر أنه تم تجهيز 4 محطات للقطار في مكة المكرمة، والمدينة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة القطار التي ستكون الرئيسية بشكل مؤقت.

وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول وزارة الصحة، كما سيتم الحجز وشراء التذاكر للرحلات التي ستعمل 54 رحلة يومية عبر القطارات المزدوجة.

كما ستتم الاستفادة من محطة السليمانية قبل موسم الحج، بعد أن تكفلت الشركة بإعادة إصلاح المحطة على حسابها بعد الحريق الذي وقع بها. وكان وزير النقل قد تفقد محطة السليمانية واطلع على سير العمل بها، وتم إعداد الجداول الخاصة بسير تلك الرحلات من قبل المسؤولين عن التشغيل.