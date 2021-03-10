شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة اليوم.. وتحذيرات من موجة غبارية بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس حار

وتوقع موقع طقس العرب، طقسا حار نسبياً وفي بداية الثلاثين مئوية في أجزاء مختلفة من المملكة عدا الأجزاء الشمالية وصولا للقصيم وشمال المنطقة الشرقية والتي يتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء، وطقس معتدل في المرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يومي الخميس والجمعة.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الخميس1442/7/27هـ، على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة والمدينة.

وأضاف: “لا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة، فالعاصفة الترابية المتوقعة يوم الجمعة متوقع أن تشمل الشمالية ثم الوسطى والشرقية ثم الجنوبية الغربية من المملكة تمتد إلى الخليج”.

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.