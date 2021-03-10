السيسي يكشف ما يمثله أمن الخليج بالنسبة لمصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي في تصريحات خلال لقاء مع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، إن "علاقات مصر مع الأشقاء العرب تاريخية وممتدة عبر التاريخ".

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وشكر الرئيس المصري دعم دول الخليج لبلاده خلال فترة اعتبرها "أصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال العصر الحديث".

وأكد السيسي أن "سياسة مصر تعتمد على الانفتاح والاعتدال والتوازن الشديد مع كل الأشقاء العرب سواء (متفقين أو مختلفين معهم) في العلاقات الخارجية". مبينا أن "بلاده تحرص على استقرارها وتطويرها وهذا هو النهج المصري خلال الوقت الحالي وهذه المرحلة".

وعن أمن الخليج أكد السيسي، أن "أمن الخليج جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري، وهذه ليست عبارات نرددها، ولكنه منهج واستراتيجية وثوابت السياسة الخارجية المصرية".



تأتي تصريحات السيسي في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، مستهدفة مرافق حيوية في المملكة العربية السعودية.