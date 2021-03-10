تغريدة غامضة لـ لجين الهذلول بها صورة لترامب وأختها تفسر الأمر

دبي - محمود عبدالرازق - وغردت لجين الهذلول بمشهد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مسلسل الرسوم المتحركة الساخر "Our Cartoon President"، "ويقول ترامب الكرتوني خلال المشهد "غدا يوم حافل".

وكتب الناشطة السعودية على المشهد الكرتوني كلمة (غدا) بثلاث لغات هي العربية والإسبانية والإنجليزية.

ولم توضح لجين المقصود من التغريدة. ولكن أختها لينا الهذلول وضحت أن الأربعاء سيكون جلسة المحكمة لنظر الاستئناف الذي تقدمت به لجين بعد إطلاق سراحها.

كانت لينا الهذلول قالت في وقت سابق، إن "الأربعاء جلسة استئناف لجين"، مضيفة "من بين التهم ضدها التواصل مع الدول المعادية" التي تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا".

والثلاثاء الماضي، قدمت لجين الهذلول إلى محكمة الاستئناف طلبا "للاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها" و"طلب رفع حظر السفر عنها وعن أسرتها"، وفقا لما ذكرته شقيقتها، وذلك بعد إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط الماضي.