عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول رد من العائلة المالكة البريطانية على مقابلة هاري وميجان

الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365

قالت الملكة إليزابيث والأسرة الملكية في بريطانيا، الثلاثاء، إنهم شعروا بالحزن عندما علموا بالتجارب التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.



وذكر قصر باكنجهام في بيان أن العائلة ستتناول القضايا المتعلقة بالعرق التي أثارها الزوجان في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

وجاء في البيان: "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وأضاف: "القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق. وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية".

وتابع البيان: "هاري وميجان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".

واتهمت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار.

وقالت ميجان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها آرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمار بشرته.