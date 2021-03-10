عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكريم بطلة إنقاذ واقعة طفلة المعادي في مصر

الأربعاء 10 مارس 2021

الخليج 365

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج، عن أنه سيتم تكريم السيدة المنقذة لطفلة التحرش بالمعادي، كونها مثالا للإيجابية التي تبحث الدولة عن نماذج مماثلة لها، مضيفة أن الوزارة تحارب ظاهرة التحرش بكافة أشكالها.



وأضافت الوزيرة خلال تصريحات تلفزيونية، أن تواجد الأطفال في الشوارع سواء كانوا ذكورا أو إناثا دون رعاية لفترات طويلة يجعلهم عرضه للتحرش أو المخدرات وأشياء سلبية كثيرة أخرى، مضيفة أن هؤلاء الأطفال مطمع لأشخاص اتجاهاتهم غير طيبة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطفلة التي تعرضت للتحرش تحتاج إلى حماية نفسية وإعادة تأهيل، هذا بجانب الرعاية والتوعوية والحماية، مؤكدة أنه سيجري العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة وسيجري اتخاذ إجراءات للتعامل مع الطفلة نفسيًا واجتماعيًا.

ونوّهت بأن وزارة التضامن ستتواجد في الشارع من خلال الإسعاف الاجتماعي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى به، حيث يتدخل الإسعاف الاجتماعي في حالات الفقر والمرض وأية أخطار تهدد حياة الإنسان على المستوى الاجتماعي.

أثار تصرف فتاة مصرية، تعمل موظفة بأحد معامل التحاليل بحي المعادي جنوب القاهرة، أنقذت طفلة من محاولة تحرش بمدخل أحد العقارات، إشادة واسعة، ودعوات لتكريمها.

وكان مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا أظهر إنقاذ الفتاة لطفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات من محاولة تحرش على يد أحد الأشخاص الذي كشفت المعلومات اللاحقة أن عمره 43 عاما، بعدما استدرجها لمدخل أحد العقارات بميدان الحرية بحي المعادي.

وأثار الفيديو حالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.