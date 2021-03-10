شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. الشاب «معاذ» يكشف سبب تطوعه لخدمة الأهالي في موجة الغبار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تحدث الشاب الذي ظهر بمقطع فيديو ينظم عملية الدخول لأحد مراكز اللقاحات بالأحساء، ويُدعى مُعاذ السعيد، عن تفاصيل تطوعه في ظل هذه الأجواء.
وأكد الشاب معاذ، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن والدته كانت السبب الرئيسي في التطوع لخدمة أهالي الأحساء خلال ذلك اليوم.
وأوضح أن والدته طالبته بالنزول للقيام بدوره في خدمتهم والتخفيف على الأهالي ومساعدتهم في ظل هذه التقلبات الجوية.
وتابع الشاب معاذ السعيد أنه بذل برفقة صديق له مساعي كبيرة لحماية الأشخاص القاصدين لمركز اللقاحات، وذلك من خلال مطالبتهم بعدم فتح النوافذ حتى لا يتأثروا بالأجواء والغبار.
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