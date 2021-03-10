حمد بن جاسم يكشف لماذا تصعد "أنصار الله" الهجمات ضد السعودية مؤخرا؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حمد بن جاسم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن".

وأشار حمد بن جاسم إلى أن ذلك أيضا مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الاتفاق النووي.

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق، أن

"هذا التصعيد العسكري يندرج في سياسة رفع سقف المواقف والمطالب قبل الشروع في المباحثات لإنهاء الصراع".

وحذر حمد بن جاسم المملكة العربية السعودية قائلا، "يحتاج الوضع إلى نفس طويل وتركيز للحفاظ على المصالح حاضرا ومستقبلا".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي، مؤكدة تدمير منشآت حيوية وعسكرية في السعودية.

وبحسب البيان، تم استهداف شركة "أرامكو" في عملية أطلق عليها "توازن الردع السادسة" مؤكدة نجاح العملية.

وأكد المحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إطلاق 14 طائرة مسيرة، منها 10 طائرات مسيرة نوع "ذو الفقار" و8 صواريخ باليستية استهدفت منشأة "أرامكو" وأهدافا عسكرية حيوية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، مشيرا إلى إنه "قد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".