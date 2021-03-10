شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل الصلاة عبادة لا عادة لطفلك؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - @Almahmoud_Abadi

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أستاذ التربية الخاصة عبد الله المحمود ،أهمية أن يكون الوالدين قدوة للطفل في الحرص على الصلاة، موضحا أن الطفل يتأثر ويقد والده.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن على الوالد أن يجعل الطفل يدرك جوهر الخالق سبحانه وتعالى، وأنه في الصلاة يتعبد للخالق، وأن تترجم الصلاة إلى حب، ولا بد أن يصل هذا المفهوم إلى الطفل.

وقال إن دور الوالد هنا أن يعمل على أن يدرك الطفل أنه يصلي لله رب العالمين خالق كل شيء، حتى لا تكون الصلاة أداء حركات فقط، أي جسد بلا روح.

وأوضح أن الصلاة الحقيقية هي التي يتأثر بها الإنسان وتظهر في سلوكه وأخلاقه وتعامله مع الآخرين.

ورداً على سؤال مقدم الحلقة بشأن مدى صعوبة الحوار مع هذا الجيل مقارنة بالأجيال السابقة، أكد المستشار التربوي أن جيل اليوم أسهل في الحوار على الرغم من كثرة الملهيات، وعنده لغة حوار.

وتابع أن على الوالد أن يكون نموذجاً يقتدي به الطفل، لاسيما في الصلاة والخشوع والتبتل، لأن الطفل يتأمل والده ويقلده.