شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..ضبط مواطنَين سرقا أجهزة قيمتها 350 ألف ريال من أحد متاجر مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطنين في العقد الرابع والسادس من العمر، قاما بسرقة 84 جهازاً، تقدر قيمتها بـ 350 ألف ريال، ومبلغ مالي 13 ألف ريال من أحد متاجر الاتصالات بالعاصمة المقدسة.

وعثر بحوزتهما على عدد من الأجهزة، ومبلغ مالي قيمته 31 ألف، وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصا.