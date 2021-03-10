"أنصار الله": صواريخنا الباليستية باتت تشكل كابوسا للسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة "الميادين"، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا مع القحوم، أكد من خلاله أنه "بعد 6 سنوات من العدوان على اليمن فشل رهان السعودية عبر صمود الشعب اليمني وانتصاره".

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وشدد على أن قوات الجماعة أثبتت أن لديها "خيارات متعددة في الميدان وتصل إلى مديات إستراتيجية"، مشيرا إلى أن "الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوسا للأعداء".

ووجه علي القحوم حديثه للسعودية، قائلا:

لن تستطيعوا كسر إرادةالشعب اليمني وقد باتت لديه خيارات ومفاجآت كثيرة. وإذا استمرت السعودية في غيها وجبروتها فإن دمائنا ليست رخيصة والعين بالعين والسن بالسن.

وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، موعد الكشف عن "أسلحة الردع الاستراتيجية" الخاصة بها.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيي سريع، في تغريدة على تويتر، إنه تقرر إزاحة الستار خلال اليومين القادمين عن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية.

وأوضح أن ذلك سيحدث خلال اليومين القادمين في معرض يحمل اسم قائد الجماعة الراحل حسين بدر الدين الحوثي، لافتا إلى أن المعرض سيكشف "حجم ما وصلت إليه الصناعات اليمنية من تطور وتقدم".