لمدة 10 سنوات.. السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن تنظيم النسل.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء السيسي، بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف أنه "بمعدلات النمو السكاني الموجودة حاليا مش هنقدر.. بنتكلم عن مليون إنسان بيتولدوا وعايزين فرص عمل كل سنة.. إزاي هنشغل مليون كل سنة؟.. مفيش حل غير تنظيم النسل في مصر".

وتابع قائلا: "الناس بتسأل طب العدد الصح للإنجاب قد إيه.. الحكومة بتقول 1.6 أو 1.8.. وأنا بقول 400 ألف نسمة سنويا على الأقل.. لو عاوزين تحققوا لشعبكم ولنفسكم ولأولادكم ولوطنكم مستقبل براق".

واستطرد "عايزين تحققوا مستقبل يبقى محتاجين نثبت نمو السكان عند 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل".

وكان السيسي قد أشار مرارا وتكرارا إلى خطورة الزياة السكانية الكبيرة على تحقيق التنمية في مصر.