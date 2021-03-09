شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط قائد مركبة متهور تجاوز خط الطوارئ وراوغ وسط الزحام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة متهور بمنطقة جدة، بعد أن تجاوز خط الطوارئ وكاد أن يسبب حادثاً مريعاً وسط الزحام. وتلقى مرور جدة بلاغاً من مواطن قال فيه: “إلى إدارة مرور جدة أتمنى محاسبة هذا الشخص المتهور بسبب سرعته العالية وتجاوز خط الطوارئ والمراوغة”. ورد حساب المرور بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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