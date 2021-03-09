شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب أطفال يحذر من هجر القرآن إلى وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور سعود العمر، استشاري طب الأطفال والمراهقين، على أهمية استغلال الوقت في قراءة وتدبر القرآن، محذراً الأطفال والمراهقين والكبار أيضا من هجر القرآن لمصلحة وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد “العمر” على “تويتر” قائلا: “لازلنا نضحك على أنفسنا في هجر القرآن بحجة ضيق الوقت، ونحن نهدر الساعات في وسائل التواصل، والقرآن أنفع ما شغلت به وقتك”.

وتابع: “انتبه فالجوارح تشهد والشهود تدون.. ثم أعلم أن القرآن لايحتاج لوقت، إنما وقتك يحتاج إلى القرآن، فهو بركته وأنسه والنور الدي يسبر أغوار روحك ليضيء عتمة قلبك”.

وأثنى عدد كبير من المغردين على طرح الدكتور العمر، مؤكدين على أهمية العودة إلى القرآن وترشيد التعامل مع الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.