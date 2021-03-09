شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يزف بشرى سارة للمستفدين بشأن دعم مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس. وقال حساب البرنامج على “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن،وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء”.

كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يزف بشرى سارة للمستفدين بشأن دعم مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.