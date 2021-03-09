شيخ الأزهر الشريف: التحرش بالأطفال يستحق أشد العقوبات الرادعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التحرش بالأطفال يستحق أشد العقوبات الرادعة.



وأكد شيخ الأزهر خلال جلسة مجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، مشددًا على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق.

وأشار المجمع في بيان إلى أن التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ وكمالِ الرجولةِ، مهيبًا بالمجتمع تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم

وطالب بمواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل.

وشدد المجمع على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرِّشين؛ مشيدًا بجهود الأفراد والمؤسسات في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، وتضييق الحصار على المتحرشين؛ صيانة للقيم وحماية للطفل.

ودعا الجميع لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش عموما والتحرش بالأطفال على وجه الخصوص؛ لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته إحدى الفتيات على صفحتها بموقع "فيسبوك"، قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وقالت الفتاة، التي نشرت الفيديو، إن "الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة، والمتحرش هو من طلب من البنت الصغيرة التوجه معه لهذا المكان، وأقدم على ما ظهر في الفيديو، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري، لازم يتحاسب"