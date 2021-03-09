الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة جديدة إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، بعث خلالها رسالة إلى كل معلم لبناني، داعيا إنارة "درب الأجيال".

وقال أدرعي:

احتفل لبنان اليوم بعيد المعلم، وبهذه المناسبة أتمنى لكل معلم لبناني أن ينير درب الأجيال، زارعًا في نفوسهم معاني الحرية.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إنارة كل معلم لبناني لدرب الأجيال يعني مواجهة الظلم "لكي لا يكونوا أزلام أحزاب مرتهنة للخارج تعتمد الإرهاب وسيلة للسيطرة والعنف سبيلا للاستيلاء واستعباد الشعب".

وفي السياق نفسه، كانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت، مساء أمس الاثنين، أن الجيش اللبناني أطلق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.

وأفاد تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" أن "الجيش اللبناني أطلق النار على الطائرة الإسرائيلية المسيرة الأولى التي كانت تحلق فوق مركزه في ميس الجبل"، مؤكدا أن الجيش أطلق النار أيضا على مسيرة إسرائيلية ثانية تحلق في أجواء "خربة شعيب" بشكل مرتفع جنوبي بلدة بليدا.

وأوضح تلفزيون "المنار" أن "قوات العدو الإسرائيلي ألقت 4 قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل، وقنبلتين في أجواء موقع البياض الحدودي مقابل بلدة بليدا".