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الأردن تشدد من الاجراءات: تعليق الدوام الحضوري والعودة للتعليم عن بُعد

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق الدوام الحضوري والعودة للتعليم عن بُعد في جميع مدارس البلاد لجميع المراحل الدراسية، بما فيها رياض الاطفال، ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، إن مجلس التعليم العالي، قرر إيقاف العمل في جميع أشكال التعليم الحضوري داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات العملية والتطبيقية، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى الأول من شهر أبريل المقبل.

وأرجع الوزير الأردني القرارات إلى الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس المستجد وتفشي الوباء في جميع مناطق ومحافظات البلاد.

كما قررت الحكومة الأردنية أيضا، إغلاق جميع مراكز التّدريب المهني ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الأوّل من أبريل المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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