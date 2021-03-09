شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح خطوات تسجيل حساب إضافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات تسجيل حساب إضافي، من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تسجيل حساب إضافي من خلال الخطوات التالية: • زيارة الموقع الإلكتروني • اختيار إضافة حساب • استكمال البيانات المطلوبة

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