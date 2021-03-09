- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أول مصباح كهربائي أضاء المسجد النبوي قبل 117 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعرض متحف دار المدينة للتراث العمراني والحضاري، أول مصباح كهربائي تم تركيبه في المسجد النبوي الشريف، قبل أكثر من 117 عاما.
ودون على المصباح أنه تمّ تركيبه عام 1325هـ، في نفس تاريخ دخول الكهرباء إلى الجزيرة العربية.
يذكر أن الطاقة الكهربائية لم تكن متوفرة في أراضي المملكة إلا في المدينة المنورة، حيث كان المسجد النبوي يضاء من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر بالكيروسين بقدرة عشرين كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لتقوم بإنارة المسجد لصلاة الفجر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قصة أول مصباح كهربائي أضاء المسجد النبوي قبل 117 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.