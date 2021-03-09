شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أول مصباح كهربائي أضاء المسجد النبوي قبل 117 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعرض متحف دار المدينة للتراث العمراني والحضاري، أول مصباح كهربائي تم تركيبه في المسجد النبوي الشريف، قبل أكثر من 117 عاما.

ودون على المصباح أنه تمّ تركيبه عام 1325هـ، في نفس تاريخ دخول الكهرباء إلى الجزيرة العربية.

يذكر أن الطاقة الكهربائية لم تكن متوفرة في أراضي المملكة إلا في المدينة المنورة، حيث كان المسجد النبوي يضاء من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر بالكيروسين بقدرة عشرين كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لتقوم بإنارة المسجد لصلاة الفجر.