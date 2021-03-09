شكرا لقرائتكم خبر عن «لتبقى»: نصيحة مهمة للحفاظ على إطار السيارة وتقليل استهلاك الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، نصائح مهمة لتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على كفر أو إطارات السيارات. وأوصت حملة “لتبقى”بضبط ضغط الهواء في إطارات المركبة لأنه يُقلل من استهلاك الوقود أثناء القيادة. وأضافت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، أن ضبط ضغط الكفر له فوائد منها: • يزيد من عمر إطارات السيارة • يحسن مستوى السلامة

كانت هذه تفاصيل خبر «لتبقى»: نصيحة مهمة للحفاظ على إطار السيارة وتقليل استهلاك الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.