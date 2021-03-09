شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام للجيش الليبى يبحث مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة أبوالقاسم حفتر اليوم الثلاثاء مع وفد من أعيان ومشايخ وممثلي التركيبة الاجتماعية لقبائل الطوراق أوضاع الجنوب.

وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن حفتر استعرض أيضا الجهد المبذول من قبل القوات المسلحة الليبية في تأمين حدود البلاد، ونشر دوريات مستمرة على طول الصحراء، مشيدا بدور قبائل الطوارق ودعمهم المستمر لقوات بلادهم المسلحة.