4 مقيمين في السعودية يجمعون 40 مليون دولار من النصب عبر الإنترنت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، قوله إنه وبعد رصد مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرائم النصب والاحتيال، تمكنت من القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، في العقد الثاني والخامس والسادس، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددا من جرائم النصب والاحتيال.

وأضافت أن المحتالين أنشأوا مواقع إلكترونية لشركات وهمية، وقاموا بالترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاستثمار فيها في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات مالية إلى دول وحسابات خارجية.

وأشارت إلى أنهم استخداموا حسابا بنكيا، يعود إلى زوجة أحدهم، وهي من الجنسية السعودية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي جرى تحويلها عبر الحسابات الوهمية 152 مليون ريال.

وأكدت الداخلية إحالة المتهمين الأربعة للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.