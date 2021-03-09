اليابان تقدم منحة طارئة لليمن قدرها 10 ملايين دولار لتوفير الغذاء لأكثر من نصف مليون شخص

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. صرحت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المنحة الطارئة التي تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء والتغذية في اليمن، ستقدم مساعدات غذائية لنحو 552 ألف شخص، وتوفير المكملات الغذائية والرعاية الطبية لحوالي 13 ألف طفل يعانون من سوء التغذية".

وأكدت "استمرار الحكومة اليابانية في تقديم مساعدات إنسانية لليمن، ومواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

وأعلنت اليابان، في الأول من آذار/مارس الجاري، خلال مؤتمر المانحين لليمن التبرع بـ 47.50 مليون دولار أمريكي لعام 2021 و49 مليونا أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، البالغة قيمتها 3.85 مليار دولار.

يذكر أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب قبل نحو ست سنوات، إذ قدر إجمالي الأشخاص الأكثر احتياجا في اليمن بأكثر من 20 مليون شخص، من بين إجمالي عدد سكان اليمن البالغ أكثر من 28 مليون شخص، ومن المتوقع أن يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء تغذية حاد ما يهدد بمجاعة كبيرة.