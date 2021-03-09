لحظة تكريم السيسي لطبيب فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة كورونا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكان الطبيب محمود سامي قد أصيب بتلف في العصب البصري أفقده بصره نتيجة الإجهاد والعمل الذي استمر 7 أيام متواصلة.

كما حمل نجله على الهواء، وبعدها أوصل الرئيس الطبيب حتى مقعده أسفل منصة التكريم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود سامي، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد واختياره ليكون ممثلا للأطباء بهذه الندوة.

وأضاف من خلال قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي معتاد على تكريم من يضحو بأنفسهم من أجل الوطن وأعرب عن بالغ سعادته لتواجده بين أبناء القوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وتابع أنه فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا وأن تخصيص وحدة سكنية له لافتة طيبة، مضيفا أن الدولة لا تتأخر وإن حدث تأخير فهي مجرد إجراءات وأنه حاليا يقيم في المنزل ولا يعمل.

كما وجه رسالة للأطقم الطبية في ظل أزمة كورونا، قائلا إن مصر تستحق كل تضحية، مشيرا إلى أن الفرق الطبية بالفعل أبطال حقيقيين.

وكان الرئيس المصري، قد حضر اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.