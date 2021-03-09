دبي تحظرها والبحرين تحذر منها... "قهوة الرضاعة" موضة تثير ضجة في الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - انتشرت موضة "قهوة الرضاعة" في الكويت ودبي والبحرين، وتقوم فكرتها على تقديم القهوة في رضاعات الأطفال.

وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" صورا ومقاطع مصورة للعديد من الأشخاص وهم يتناولون القهوة داخل رضاعة الأطفال، الذي أجمع كثيرون منهم على أنها سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد، كما يرون أنها ستؤثر حتما في الأطفال.

​أمام حالة الاستهجان الواسعة من انتشار "قهوة الرضاعة"، تحركت بعض الدول الخليجية لوقفها واتخاذ إجراءات ضدها، مثل الإمارات العربية المتحدة، إذ غرّدت "اقتصادية دبي" عبر حسابها على موقع "تويتر"، بقولها: "تم منع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال؛ للحد من انتشار كوفيد، ولكونه مخالفا للعادات والتقاليد".

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كما ​حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، موضحة أن "هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل"، بحسب قولها.