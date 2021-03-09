بدلا من يحيي السنوار.. انتخاب نزار عوض الله قائدا لـ"حماس" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان المصدر أن نتائج الانتخابات التي جرت اليوم لتحديد رئيس المكتب السياسي بغزة، أفرزت القيادي عوض الله لرئاسته، وبأن الانتخابات جرت بشكل ودي وأخوي.

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وذكرت المصادر أن الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى.

وكانت مصادر ذكرت أمس أن عوض الله من بين 4 قيادات ينافسون يحيى السنوار على قيادة الحركة في غزة، وهم: محمود الزهار، وزياد الظاظا، وفتحي حماد.

وانتخبت "حماس" منذ أيام رئيسًا جديدًا لمجلس الشورى لها في قطاع غزة، تتحفظ الصحيفة على اسمه.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 مايو/أيار 2021، بحسب مرسوم كان الرئيس محمود عباس قد أصدره منتصف الشهر الماضي، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام نفسه.