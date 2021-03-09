شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يهنىء أبو الغيط لإعادة انتخابه أمينا عاما للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ "وانغ يي" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني أحمد أبو الغيط؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، معربا في الوقت نفسه عن أمله الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.

وقال وانغ -في برقية تهنئة أرسلها إلى أبو الغيط- "إنه في السنوات الأخيرة، تم تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول العربية بشكل مستمر، وحققت التبادلات والتعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة، وخاصة في مكافحة وباء كورونا، وكان الجانبان في قارب واحد تتوحد الجهود لكتابة فصل جديد للصداقة الصينية العربية".

وأعرب وانغ عن أمله في العمل مع الأمين العام أحمد أبو الغيط على التنفيذ الفعال لنتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي، والتحضير للقمة الصينية العربية الأولى، وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد.