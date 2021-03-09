شكرا لقرائتكم خبر عن 161 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر.. و240 فى أيرلندا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 161 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفًا و543 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3022 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفًا و319 حالة، بعد شفاء 132 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 16 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

بينما أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات الـ114 ألف حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (بلفاست تلجراف) اليوم عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و79 شخصًا عقب تسجيل حالتي وفاة منذ أمس