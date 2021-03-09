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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. ضبط مقيمَين سرقا بطاريات أبراج الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتمثلت جرائمهما في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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