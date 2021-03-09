ليبيا... استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقفها مدة 7 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب" عن شركة الخطوط الجوية الإفريقية، أن طائرة تابعة لها آتية من بنغازي (شرق)، في الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) اليوم، هبطت في مطار مصراتة.

ووفقا للشركة الوطنية فإنه من المفترض أن تنظم أربع رحلات أسبوعية.

Rt.com

وأجريت أول رحلة رمزية من بنغازي إلى طرابلس، في تشرين أكتوبر الماضي، إلا أن الرحلات الجوية انقطعت بعد معارك اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، في نيسان/ أبريل 2019.

وقد وقّع طرفا النزاع، في 23 تشرين/ أكتوبر 2020، اتفاق وقف "فوري" لإطلاق النار إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية الرئيسة والروابط الجوية الداخلية. والمفاوضات جارية حاليا من أجل إعادة فتح الطريق البري الذي يربط الغرب بالشرق. وقد نفذت عمليات إزالة ألغام، في الأسابيع الأخيرة، خصوصا حول سرت، حول خطوط المواجهة الأولى.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة، في أبريل 2014، بسبب الاشتباكات بين الفصائل والصراع على النفوذ بين الليبراليين والإسلاميين.