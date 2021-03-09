الأولى بعد استئناف العلاقات بينهما... المغرب تعتزم اتخاذ خطوة جديدة مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا المعرض الإسرائيلي السنوي هو أحد أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط بين المتخصصين في الصناعة السياحية.

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وسيشارك المغرب ببعثة من المختصين في الصناعة السياحية إلى جانب مختصين من دول الإمارات وأوزبكستان وسلوفينيا والبرتغال والفلبين وقبرص وجمهورية التشيك إلى جانب الدولة المستضيفة ودول أخرى في الدورة 27 لهذا السوق السياحي الكبير.

ومن المتوقع أن يحضر 1870 عارضا من 57 دولة مختلف، حيث انطلق المعرض افتراضيا مع بداية شهر مارس/آذار الجاري، وسيستمر حتى 16 يونيو/حزيران المقبل.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا المعرض الكبير في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

يشار إلى أن وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، قد تحدثت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مع نظيرتها الإسرائيلية، أوريت كوهين، كما تم توقيع اتفاقية لتسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون بتل أبيب في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت نادية فتاح علوي قد قالت لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف "من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 الجاري".