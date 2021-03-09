السفارة الأمريكية في الجزائر تتبرع بلقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت السفارة في تصريح لها نقله موقع "النهار" الجزائري إلى أن أمريكا قررت التبرع بـ 1.881.600 جرعة من مختلف اللقاحات ضد وباء كورونا.

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ولفتت السفارة أن التبرع يتعلق بلقاحات استرازينيكا، بيوتاك، فايزر، وجونسون آند جونسون.

وأشارت السفارة إلى أن الجزائر ستتحصل على هذه الكمية من اللقاحات بحلول هذا الصيف.

وبدأت الجزائر، نهاية يناير/ كانون الثاني، حملة تطعيم ضد وباء كورونا، وأعدت السلطات 8 آلاف مركز للتلقيح.

وبدأت الحملة من مدينة البليدة (مدينة الورود)، وهي المدينة التي شهدت أكثر تضرر بالوباء، عند ظهوره في البلاد، دفع بالسلطات إلى اتخاذ أولى التدابير المشددة، وصلت إلى إعلان غلق جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في 17 مارس 2020، التي لا تزال مغلقة إلى اليوم.