مصر... القبض على المتحرش بطفلة صغيرة في المعادي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - المتهم واسمه (محمد. ج) كان مختبئا داخل إحدى الشقق، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيق معه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهم (محمد. ج) في منتصف الثلاثينات من عمره، متزوج ولديه طفلان، تخرج من كلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان، يعمل موظفا في إحدى الشركات التي تهتم ببيع وتسويق مواد البناء، ومقرها دولة خليجية، ويقطن بمنطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، قد بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع "متحرش المعادي" بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه.

​وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.