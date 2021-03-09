"آفة خطيرة ويستحقون الإعدام"... وزير جزائري يتحدث عن تجارة المخدرات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بلمهدي خلال مشاركته في ندوة حول "خطورة المخدرات... آلية المكافحة ووسائل المعالجة"، أن "المعتدين علينا بسموم المخدرات هم يعتدون على البشرية... والمخدرات آفة خطيرة".

© AFP 2021 / Farouk Batiche

وأضاف الوزير، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري، "الحديث عن المخدرات أصبح بمثابة الحديث عن العصابات والجرائم التي تهدد البلدان والاقتصاد".

ولفت إلى أن "هناك العديد من ضحايا المخدرات على غرار التلاميذ والأطفال والشباب يستهلكون المخدرات ويحتاجون للمتابعة".

وأشار الوزير إلى أن "استهلاك المخدرات والخمور هو اعتداء على العقل ويعاقب عليه مثل قتل النفس في الشريعة".

وأكد بلمهدي أن "صعوبة الخروج من الإدمان على المخدرات هو أمر صعب يجب تظافر الجهود عليه".

وتابع: "تجارة المخدرات هي محرمة، ومن يتخذ لها قوانين تحميها ويبحثون لها عن الترويج لا يحبون الخير للبلاد".

وكشف الوزير أنه "تحدث سابقا أن تجار ومروجو المخدرات يستحقون الإعدام نظرا للخطورة التي تحدق بالمجتمع".