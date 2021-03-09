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محكمة سودانية تؤجل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

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القاهرة - سامية سيد - ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و 27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 23 مارس الجاري.


وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.


وطلبت هيئة الدفاع وقف عقد الجلسات بسبب جائحة ، حيث أصيب القيادي في النظام السابق المتهم في القضية نافع علي نافع، بالفيروس.


وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة لمدة اسبوعين، علما بأن الحضور يقتصر على المتهمين والمترافعين فقط، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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