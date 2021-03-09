شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تفعيل «الهوية الرقمية» عبر تطبيق أبشر أفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد بكل سهولة.

وتشمل خطوات تفعيل الهوية الرقمية ما يلي:

1- تحميل تطبيق أبشر أفراد

2- تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد

3- اختيار خدماتي

4- اختيار تحميل الهوية الرقمية

5- الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد “تحميل الهوية الرقمية”.

تغيير صورة بطاقة الهوية

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أوضحت في وقت سابق، أنه “لا يمكن تغيير صورة الهوية قبل استلامها”.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على مواطن استفسر بشأن إمكانية تغيير الصورة إذا كانت غير مناسبة قبل استلام البطاقة.

غرامة فقدان الهوية الوطنية

وأوضحت الأحوال المدنية، أن جميع المكاتب بإمكانها تقديم خدمة إصدار بطاقة بدل فاقد، مشيرة إلى أن الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية.

وشددت على فرض غرامة (100 ريال) في حال التأخر لمدة في تجديد بطاقات الهوية المنتهية.