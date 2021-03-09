شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «أمانة العاصمة المقدسة» يوضح: مقطع التدافع على بوابة «مقبرة المعلاة» قديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، حقيقة المقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه حدوث تدافع عند إحدى بوابات مقبرة المعلاة لدفن أحد أقاربهم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أكد “الشريف” أن المقطع المتداول قديم مضى عليه عدة أشهر، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد قامت في حينه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأشخاص المتسببين في ذلك.

وأهاب “الشريف” بالجميع ضرورة التثبّت عند نقل المعلومة وأخذها من مصادرها وعدم إثارة الشائعات.