تسمح بتشفير النسخ الاحتياطي للدردشة.. ميزة جديدة متوقعة لتطبيق واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يعمل واتساب حالياً على ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من حماية الدردشات وتشفير النسخ الاحتياطية للدردشة السحابية بكلمة المرور.



في السابق، كانت الدردشات مشفرة من طرف إلى طرف على النظام الأساسي واتساب، ولم تكن النسخ الاحتياطية للدردشة مشفرة من طرف إلى طرف أو محمية بكلمة مرور.

تم رصد الميزة يوم الاثنين من قبل موقع “وابيتا إنفو” الإلكتروني، حيث كشفت لقطات الشاشة المنشورة على الموقع، كيف سيعمل تشفير النسخ الاحتياطي للدردشة. يقول النص الموجود في لقطة الشاشة، "لمنع الوصول غير المصرح به إلى نسخة iCloud Drive الاحتياطية، يمكنك تعيين كلمة مرور تُستخدم لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية. ستكون كلمة المرور هذه مطلوبة عند الاستعادة من النسخة الاحتياطية ".

يحتاج المستخدمون إلى إدخال كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل. وتظهر لقطات الشاشة أيضًا أن واتساب لن يتمكن من استعادة كلمات المرور المنسية، لذا، إذا قررت تشفير الدردشات والنسخ الاحتياطي للوسائط عند بدء تشغيل الميزة، فتأكد من تذكر كلمة المرور، لأن واتساب لن يسمح لك بإعادة تعيين كلمة المرور كما تفعل عادةً على رسائل البريد الإلكتروني ومعرّفات التطبيقات الأخرى.

لا توجد معلومات رسمية أو أية تسريبات حتى الآن تكشف عن تاريخ طرح هذا التحديث الأمني ​​الرئيسي. ولكن، من المؤكد أن ميزة الأمان هذه ستكون متاحة على كل من أجهزة أندرويد و iOS، وفق ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس.