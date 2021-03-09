بينها دولتان عربيتان... المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 6 بلدان جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، في إطار التدابير الاحترازية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

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وأورد المكتب الوطني المغربي للمطارات "أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي".

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

وتم تطعيم ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المغرب، وهو أعلى رقم في القارة الأفريقية، كما تلقت السلطات الصحية المغربية أمس الاثنين، الدفعة الثالثة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس "كورونا" البالغ عددها 500 ألف جرعة.