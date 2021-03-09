"أنصار الله" تحدد موعد الكشف عن "أسلحة الردع الاستراتيجية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيي سريع، في تغريدة على تويتر، إنه تقرر إزاحة الستار خلال اليومين القادمين عن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية.

وأوضح أن ذلك سيحدث خلال اليومين القادمين في معرض يحمل اسم قائد الجماعة الراحل حسين بدر الدين الحوثي، لافتا إلى أن المعرض سيكشف "حجم ما وصلت إليه الصناعات اليمنية من تطور وتقدم".

وقتل حسين بدر الدين الحوثي، عام 2004 خلال المعارك التي دارت بين الجماعة والجيش اليمني، واستلمت "أنصار الله" جثته في 5 يونيو/حزيران 2013.

وتصاعدت مؤخرا حدة القتال بين الجماعة والحكومة اليمنية المدعوة من قبل تحالف عربي تقوده السعودية، في محافظات بينها مأرب شرقي البلاد.

كما تزايدت هجمات "أنصار الله" بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة على أهداف في السعودية وسط إدانات عربية ودولية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.