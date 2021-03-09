أسماء الحكومة الليبية الجديدة المعروضة على البرلمان لمنحها الثقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة تتضمن نائبين لرئيس الوزراء هما حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، ورمضان أحمد بوجناح، إضافة لـ 32 وزيرا آخرين.
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وأوضحت المصادر أن وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي سيتم تسميتهما بالتشاور مع المجلس الرئاسي.
ولفتت المصادر إلى أن هذه القائمة أولية قد تشهد تعديلات خلال مناقشات البرلمان المنعقد في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.
وقالت إن التشكيلة تشتمل على خالد التيجاني مازن وزيرا للداخلية، وحمد عبدالرزاق طاهر المريمي وزيرا للزراعة، و طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق سعيد مفتاح الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، وعبد الشفيع حسين محمد الجويفي وزيرا للرياض، وكامل بريك الحاسي وزيرا للتخطيط.
أما وزير الصحة فهو علي محمد مفتاح الزناتي، ووزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، و وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا أبوعزوم، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان أوكي،ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد عبدالنبي القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد سيفاو، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي محمد عمر، ووزير العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن.
وبالنسبة لوزير الخدمة المدنية فقد تم ترشيح عبدالفتاح صالح محمد الخوجة، وللمواصلات محمد سالم الشهوبي، وللإسكان والتعمير زهير أحمد محمود، وللحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، وللشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وللاقتصاد والتجارة عمر علي العجيلي، وللنفط والغاز محمد أحمد محمد عون، وللمالية خالد المبروك عبدالله، وللدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وللدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد محمد عمار، وللدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، وللدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وللدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود، وللدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.