الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية من قبضة "أنصار الله" غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الجيش نفذت زحفاً على مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبهة الكدحة في مديرية المَعافِر غربي تعز، تمكنت فيه من السيطرة على جبلي علقة والدرب الاستراتيجي غربي المديرية.

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وذكر أن التقدم الميداني تحقق عقب تأمين تبة هوب الراعي وسائلة درخاف، بعد معارك أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، في حين أسرت القوات الحكومية مقاتلين من "أنصار الله" واستعادت دبابة ومدرعة (بي تي آر) تابعتين للجماعة.

وأشار إلى أن الجيش استكمل السيطرة على جبل الممطار الاستراتيجي في عزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز، الذي يحقق للجيش السيطرة النارية على آخر طرق إمداد الحوثيين في منطقة الطوير التي تضم مركز قيادة عمليات لـ "أنصار الله".

وأمس الاثنين، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على قريتي مفرق المطاحن والكبب وتبة القاعدة في عزلة القحيفة في مديرية مَقبنة، وتقدمت إلى قرية الكويحة، كما استعادت قرية وسوق القشعة في مديرية جبل حبشي غربي تعز، عقب معارك أوقعت 9 قتلى من الطرفين، ونحو 17 جريحاً، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وأعلن الجيش اليمني، الخميس الماضي، السيطرة على كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي غربي تعز، بعد تأمين منطقتي القوز والأشروح، وقرب التحام قواته في مديريتي جبل حبشي ومَقبنة غربي تعز، ووصولها على بعد نحو 5 كيلومترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

سبق ذلك تقدم مماثل، الأربعاء، حيث سيطر الجيش اليمني على جبل رحنق الاستراتيجي في منطقة قَهبان بجبهة مَقبنة، وجبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، عقب استعادة السيطرة على جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مديرية مَقبنة غربي تعز، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".